Haxhiu: Bashkëpunimi ndërinstitucional, rol kyç në mbrojtjen e viktimave të krimit

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu i është përgjigjur ftesës së Institutit të Kosovës për Drejtësi për të marr pjesë në tryezën e diskutimit lidhur me gjetjet e raportit hulumtues “Sfidat në zbatimin e Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, e cila u organizua me përkrahje të Departamentit të Shtetit Amerikan dhe NED-it, në kuadër të “Javës për Viktimat e Krimit”.

Në fjalën e saj para të pranishmëve, ministrja Haxhiu e ka vlerësuar të rëndësishëm kontributin dhe bashkëpunimin me Institutin e Kosovës për Drejtësi si dhe institucionet tjera relevante në koordinimin e aktiviteteve të përbashkëta me qëllim të sensibilizimit të opinionit publik dhe njohjes me të drejtat e tyre me qëllim të mbrojtjes së viktimave të krimit.

Për ministren Haxhiu, dhuna në familje, veçanërisht dhuna ndaj grave vazhdon të jetë shqetësues si fenomen në shoqërinë tonë, për këtë, shtoi ajo, Ministria e Drejtësisë një ndër prioritetet kryesore e ka adresimin e politikave ndaj dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës në baza gjinore.

Si veprim të rëndësishëm, ministrja Haxhiu e ka vlerësuar plotësimin e kuadrit ekzistues ligjor me synim të përforcimit të mekanizmave hetues e ndëshkues për kryerësit e veprave por edhe social e mbrojtës për viktimat. Lidhur me këtë ministrja vuri theksin tek Projektligji për ndryshimin e Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit për të cilin janë angazhuar që t’i bëjnë ndryshimet e nevojshme duke adresuar disa çështje më rëndësi përfshirë; zgjatjen e afateve, llojet e dëmeve të kompensueshme, ristrukturimi i llojeve të dëmeve dhe shuma e kompensimit përfshirë lartësitë e kompensimeve, po ashtu është adresuar qasja e menjëhershme në kompensim si dhe përbërja e komisionit dhe si çështje të tilla pritet të procedohen në Kuvend të Kosovës me qëllim që të eliminohen problemet që janë identifikuar në praktikë.

Njëherit ministrja Haxhiu ka bërë me dije se bashkërisht me Koordinatoren Nacionale Kundër Dhunës në Familje, janë angazhuar intenzivisht në adresimin dhe parandalimin e dhunës në familje, për çka, tha Haxhiu, bashkëpunimin ndërinstitucional është tejet i rëndësishëm në identifikimin e veprimeve serioze me qëllim të parandalimit por edhe qëndrimit pranë viktimave të krimit, dhe kjo do të arrihej përmes angazhimit të të gjitha institucioneve relevante, thuhet në komunikatën për media e MD-së.