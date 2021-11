Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu së bashku me zëvendësministrin Blerim Sallahu, kanë pritur në një takim njohës ambasadorin e ri të Italisë në Kosovë, Antonello De Riu.

Ministrja Haxhiu fillimisht e ka uruar ambasadorin De Riu për detyrën e re duke vlerësuar bashkëpunimin e mirë që ka Ministria e Drejtësisë me Ambasadën e Italisë në Kosovë.

Në takim me ambasadorin De Riu, ministrja Haxhiu shkëmbeu informacion mbi ecurinë e reformës në drejtësi, përkatësisht mekanizimin e vetingut i cili, sipas saj, do ta kthej besimin me qytetarëve në sistemin e drejtësisë.

Ministrja Haxhiu, po ashtu e ka informuar ambasadorin lidhur me aktivitetet tjera të cilat i bartë ministria e Drejtësisë duke potencuar faktin se bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm në realizimin e këtyre aktiviteteve.

Gjithashtu në këtë takim u theksua qëllimi i përbashkët mbi forcimin dhe thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në mes të shtetit italian dhe Republikës së Kosovës, përkatësisht në fushën e drejtësisë.

Ambasadori De Rio i shprehu ministres Haxhiu vlerësimin e tij për reformën e ndërmarrë në sistemin e drejtësisë ndërsa theksoi se shteti italian do të vazhdojë të mbështesë Republikën e Kosovës duke rikonfirmuar kështu bashkëpunimin e ngushtë edhe në të ardhmen, thuhet në komunikatën për media e MD-së.