PSD: Sot thirrja për drejtësi për Astritin është thirrje që duhet t’i drejtohet Qeverisë Kurti

Para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës sot aktivistët e Partisë Socialdemokrate kanë mbajtur një aksion me rastin e 5 vjetorit të vdekjes së aktivistit të LVV-së Astrit Deharit.

Sot, thirrja për drejtësi për Astritin është thirrje që duhet t’i drejtohet qeverisë, Qeverisë Kurti.

Albin Kurti dhe Albulena Haxhiu duhet të mbajnë përgjegjësi për mos-veprim në vënien e drejtësisë në vend. Ose së paku duhet të pranojnë para qytetarëve të Kosovës që kanë mashtruar e keqpërdorur elektoralisht e politikisht, me vdekjen e shokut tonë, bashkaktivistit, Astrit Dehari, kanë thënë aktivistët e PSD-së.

Kurse aktivisti i PSD-së, Frashër Krasniqi ka thënë se Astrit Dehari, emri të cilin Albin Kurti dhe Vetëvendosja nuk e hoqën nga goja për 4 vite resht, emri të cilin Albin Kurti e përmendi vetëm pasi vdiq, s’e zuri në gojë as atë dhe as rastin e padrejtë gjyqësor ndaj nesh, për dy muaj resht pas arrestimit tonë. Astrit Dehari. Emri të cilin Albin Kurti filloi ta përmendte vetëm pasi iu bë i përdorshëm politikisht dhe elektoralisht. Emri të cilin Albin Kurti nuk e përmendi më asnjëherë prej ditës kur e mori pushtetin me 51% të votave, thuhet në postimin në Facebook të PSD-së.