Në QKUK po trajtohen 17 pacientë me COVID-19 dhe me post-COVID 33

Në klinikat e Qendrës Klinike Univeristare të Kosovës dhe spitalet e përgjithshme janë duke u trajtuar 17 pacientë me COVID-19 dhe 33 me post-covid,15 pacientë janë me oksigjeno-terapi ndërsa 1 pacient është me maskë oksigjeni në mjekim intensiv.

Numri i pacientëve me COVID-19 dhe post-covid, sipas klinkave COVID-19 dhe spitaleve të përgjithshme

Klinika Infektive, 3 pacientë

Klinika e Pulmologjisë, 30 pacientë post-covid-19

Mjekimi Intensiv në Klinikë Infektive, 1 me maskë oksigjeni

Spitali i Prizrenit, 2 pacientë

Spital i Pejës, 4 pacientë

Spitali i Gjakovës, 7 pacientë

Spitali i Mitrovicës, 1 pacient

Spitali i Ferizajt, 2 pacientë, thuhet në postimin në Facebook të ShSKUK-së.