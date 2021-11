AGK angazhon avokat për përfaqësimin e gazetarëve

Për AGK-në, është tejet i rëndësishëm përfaqësimi dhe mbrojtja ligjore për gazetarët, kameramanët dhe fotoreporterët.

Kjo do të mundësohet me angazhimin fillestar të Sami Brajshorit me mbështetjen e dhënë nga Misioni i OSBE-së në Kosovë – OMiK, i cili është angazhuar si Avokat në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës – AGK, deri në fund të këtij viti kalendarik.

Në rastet kur pengoheni gjatë kryerjes së detyrës, ose jeni subjekt i sulmeve dhe kërcënimeve, ju inkurajojmë që rastet t’i raportoni në AGK, thuhet në faqen zyrtare të AGK-së.

Shqetësimet apo kërkesat për konsultime mund t’i adresoni në këtë e-mail: [email protected]