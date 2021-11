Mbështetja e BE-së në fushën e drejtësisë do të vazhdojë për qëllim të arritjes së synimeve të të përbashkëta

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, shoqëruar nga zv. ministrja Nita Shala, ka pritur sot në takim përfaqësuesit e lartë të BE-së të kryesuar nga Vassilis Maragos, Plamena Halacheva, Jarmo Feliks Helppingas dhe zyrtarë të tjerë.

Fillimisht Maragos ia dorëzoi ministres Haxhiu Raportin e Progresit ndërkohë që kanë diskutuar për proceset e rëndësishme, përfshirë sundimin e ligjit, reformën në drejtësi dhe procese tjera që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe bashkëpunimin në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.

Ministrja Haxhiu e ka njoftuar Maragos me nismat të cilat i ka iniciuar Ministria e Drejtësisë dhe ato që po ndërmerr në konsolidimin e sistemit të drejtësisë me qëllim të fuqizimit të shtetit të së drejtës. Theks të veçantë, Haxhiu i ka kushtuar procesit të vetingut i cili mbetet një nga prioritetet kryesore të kësaj Ministrie.

Haxhiu gjatë takimit gjithashtu ka vlerësuar bashkëpunimin me partnerët e Bashkimit Evropian duke theksuar nevojën e bashkëpunimit më të ngushtë dhe mbështetjes profesionale të reformës në drejtësi.

Nga ana e tij Maragos shprehu kënaqësinë për takimin e sotëm duke mirëpritur përkushtimin e qeverisë për avancimin e agjendës per reforma në sundimin e ligjit ne Kosove ne pajtim me standardet Evropiane. Tutje Maragos siguroi ministren e Drejtësisë se mbështetja e Bashkimit Evropian në fushën e drejtësisë do të vazhdojë për qëllim të arritjes së synimeve të përbashkëta në zhvillimin e një sistemi të drejtësisë funksional, profesional dhe llogaridhënës në shërbim të qytetarëve të Kosovës.

Në takim është diskutuar edhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, përfshirë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me ç’rast ndër të tjera, të pranishmit në takim u dakorduan për një bashkëpunim me të ngushtë në arritjen e qëllimeve të përbashkëta sa i përket objektivave të Sundimit të Ligjit, liberalizimit te vizave dhe për të rritur besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, thuhet në komunikatën për media e MD-së.