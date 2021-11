Presidentja Osmani: Një natë në mes të yjeve të Kosovës sonë të dashur

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka marr pjesë në shfaqjen speciale të filmit “Zgjoi” në Washington DC.

Të pranishëm kanë qenë Vjosa Osmani, Dua Lipa, Yllka Gashi dhe regjisorja Blerta Basholli.

Sa shumë madhështi, talent, hijeshi e krenari me një vend. Kënaqësi e veçantë t’i bashkojmë forcat me Duan tonë për të përçuar në çdo cep të botës fjalën për suksesin e mesazhin human që përcjellë filmi i jashtëzakonshëm “Zgjoi”, i Blerta Bashollit i interpretuar me mjeshtëri nga Yllka Gashi dhe kasta e supertalentuar e aktorëve tanë, ka thënë presidentja Osmani.