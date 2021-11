MAShTI: Promovohet teksti mësimor për diasporën “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci dhe ministrja e Arsimit dhe Sportit e Shqipërisë, Evis Kushi, kanë marrë pjesë në takimin për prezantimin e tekstit të përbashkët fitues “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I, si dhe hartimin e kalendarit për fazën e dytë të punës të Komisionit të Përbashkët për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën.

Në këtë takim, ministrja Nagavci tha se përtej rëndësisë praktike, ky tekst mësimor ka simbolikën e vet të rëndësishme që përçon synimet e përbashkëta të dy shteteve tona për një unifikim të trajtimit të përbashkët të diasporës shqiptare.

Një hap i tillë, tha ministrja Nagavci, patjetër se do të ketë dobinë e vet në përafrimin e nxënësve me shkollën shqipe në diasporë, por edhe në ngritjen e interesimit të nxënësve tanë jashtë atdheut për gjuhën, kulturën dhe traditën e vendit të origjinës.

Ministrja Nagavci përmendi rolin historik të diasporës sonë, ndërsa tha se dy shtetet, dy qeveritë tona, e kanë për obligim që të krijojnë mundësi më të mira për fëmijët shqiptarë në diasporë. Ajo tha se përgatitja e këtij teksti është dëshmia më e mirë që bashkërendimi mund të krijojë gjëra me vlerë.

Ministrja Nagavci, po ashtu, theksoi se me angazhimin e mëtutjeshëm të dy shteteve tona do të punohet tutje në hartimin e teksteve mësimore për nivelet tjera të mësimit shqip në diasporë, ndërsa tha se synimi ynë i përbashkët duhet të jetë institucionalizimi i mësimit shqip në diasporë.

Ndërkaq, ministrja Evis Kushi theksoi po ashtu rëndësinë e këtij teksti për fëmijët shqiptarë në diasporë, ndërsa tha se ruajtja e gjuhës dhe mbështetja e zhvillimit të kulturës shqiptare është obligim moral dhe ligjor.

Ministrja Kushi tha se do të ketë disa organizime të tjera në këtë drejtim, ku përmendi edhe seminare me mësuesit në diasporë, trajnime për cilësinë në mësimdhënie dhe mësimnxënie dhe ngjarje të tjera me rëndësi.

Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme – Shqipëri, si dhe anëtarët e Komisionit të përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës për miratimin e teksteve mësimore për diasporën.

Teksti “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I, është produkt i marrëveshjeve ndërshtetërore mes institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë të vitit 2015 dhe 2017 për organizimin dhe financimin e përbashkët të mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë dhe mërgatë, thuhet në faqen zyrtare të MAShTI.