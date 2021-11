ShSKUK: Përurohet laboratori i rinovuar në Institutin e Patologjisë

Përurohet laboratori i rinovuar në Institutin e Patologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, donacion i organizatës “Care for Kosovo Kids”, nga Holanda, donacion që kap vlerën 125 mijë euro.

E pranishme në ceremoninë e përurimit ishte edhe Ambasadorja e Holandës në Kosovë, Carin Lobbezoo, e cila tregoi për investimin e bërë nga organizata nga Holanda dhe populli holandez, duke kontribuar në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore.

Valbon Krasniqi, drejtor i përgjithshëm i ShSKUK-së, ka falënderuar donatorët për investimin në renovmin e laboratorit të Institutit të Patologjisë dhe për përkrahjen e vazhdueshme për klinikat e QKUK.

“Prezenca jonë sot këtu, tregon për një bashkëpunim të suksesshëm që ShSKUK-ja ka arritur ta ndërtojë me donatorët dhe partnerët tanë. Poashtu është dëshmi që përkundër ballafaqimit me sukses të pandemisë, nuk janë lënë anash as shërbimet për pacientët jo-Covid. Rinovimi i hapësirave të kësaj klinike me ndihmën e donatorëve ndërkombëtar, ne kemi arritur të krijojmë kushte më të mira dhe të përmirësomë sigurinë në punë për stafin tonë”, u shpreh ai.