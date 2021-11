Kryeministri Kurti: Siguria, shëndetësia e arsimi, prioritete të buxhetit të vitit 2022

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti duke iu drejtuar deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, tha se po e mbyllim vitin me një rritje ekonomike rreth 10% dhe me një rritje të të hyrave prej 33%, që janë rezultat i qeverisjes së mirë dhe besimit të qytetarëve në institucionet e vendit.

Për herë të parë po e votojmë një buxhet, që është tërësisht i yni, që ka ndarje buxhetore për projekte të maturuara e me qëllime zhvillimore, që ngërthen në vete një plan të ringjalljes ekonomike që ndihmon ata që janë prekur më së shumti nga pandemia dhe fuqizon gratë e prodhimin vendor, një buxhet i cili sigurinë, shëndetësinë e arsimin i ka prioritete, tha ai.

“Puna e mirë ka filluar dhe do të vazhdojë deri në fund të mandatit”, përfundoi fjalën e tij Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti.

Në seancën e sotme plenare, Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi në parim buxhetin prej 2 miliardë e 748 milionë euro për vitin 2022.

Dje kishim mbledhjen e 45-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, ndërkaq pardje janë mbushur tetë muaj që jam në detyrë, me ç ‘rast janë marrë 394 vendime deri më tani dhe mund të them se Ekonomia e vendit asnjëherë nuk ka parë rritje ekonomike më të lartë sesa në vitin 2021. Do ta mbyllim këtë vit me një rritje ekonomike rreth 10% dhe me një rritje të të hyrave prej 33%. Të dyja këto si rezultat i një qeverisjeje të mirë dhe besimit të qytetarëve në institucionet e vendit, e veçanërisht për Qeverinë, thuhet në komunikatën për media e Zyrë së Kryeministrit.