Demokratizimi i teknologjisë, i edukimit dhe i qasjes në informata e përshpejtoi inovacionin në një shkallë të paparaparë për njerëzimin siç e njohim sot, duke bërë Metaversin dhe DeepMediaTek kufinjtë e rradhës që do e ndryshojnë jetën tanë dhe potencialisht ridefinojnë çfarë do të thotë të jesh njeri.

KosovaLive në bashkëpunim me Albany Associates dhe British Embassy Prishtina, me mbështetje të Foreign Commonwealth and Development Office shprehin kënaq ësinë për organizimin e konferencës hibride “Metaversi, DeepMediaTek dhe Gratë: Ku qëndrojmë?”

Kjo konferencë e nivelit të lartë, e cila do të mbahet m ë 22 dhjetor 2021 në KosovaLive Hub në Prishtinë, Kosovë do të mbledhë ekspert ë vendor dhe ndërkombëtarë të medias dhe teknologjisë, zyrtarë të qeverisë, influencerë, gra lidere, pjesëmarrës nga shoqëria civile, si dhe folës e profesionistë të inteligjencës artificiale dhe metaversit