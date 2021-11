Ansambli “Çeta e Profetëve” nga Kruma e Hasit të Shqipërisë fituese e Festivalit “Hasi Jehon”

Me ndarjen e çmimeve ka përfunduar mbrëmë nata e tretë, nata finale e edicionit të 32 të Festivalit “Hasi Jehon”. Juria e përbërë nga Sami Piraj (kryetar i Jurisë), Asim Canolli, Hysen Dida, Dilaver Kryeziu dhe Muhamet Lushaj ka bërë ndarjen çmimeve tradicionale të Festivalit. Samir Piraj, kryetar i Komisionit tha në fjalën e tij se “Festivali ka arritur që të trajtojë probleme më esenciale të vlerave të trashëgimisë shpirtërore dhe asaj muzikore”.

“ Edhe ky edicion është spikatë me shumë karakteristika që e shenjëzojnë si një ngjarje të shënuar kulturore. Natyrisht, e ka pas shumë vështirë të qëndroj në ballë të problemeve të cilat janë praktikisht të pranishme në jetën tonë siç është Covid 19 dhe problemet tjera. Megjithatë ka shumë karakteristika që e shenjëzojnë si Festivalin unikat tash për tash në Kosovë dhe ky eveniment, kjo ngajrje kulturore shpresoj që të jetë pjesë e ruajtjes insttitucionale të trashëgimisë shpirtërore dhe materiale. E them për shumë arsye dhe njëra ndër to është organizimi kaq dinjitoz i Ansamblit “Malësori” si gjenerator faktikisht realizues i këtij Festivali në krye me kryetarin Haziz Hodaj” tha Sami Piraj.

Ai në vazhdim i shpalosi çmimet.

Çmimin “Malësori” e fitoi Ansambli “Çeta e Profetëve” nga Kruma e Hasit

Çmimi “Malësorja” iu nda për Ansamblin “Deçani” nga Deçani

Çmimi “Lahuta” iu nda Ansamblit “Bresana” nga Bresana

Çmimi “Nazmije Totaj” iu nda këngëtares Mamure Belaj nga Kaçaniku

Ritali më objektiv Ansambli “Bresana” nga Bresana

Grupi më i dalluar i rapsodëve nga “Hajvalia” nga Hajvalia

Kostumet autoktone “Deçani” nga Deçani

Koreografia më e mirë Ansambli “Bajram Curri” Prishtinë

Grupi më i mirë i vallltarëve “Anamorava” Viti

Dyshja më e mirë e valltarëve dyshja e Ansamblit “Deçani” nga Deçani

Vallatarja më e mirë Rilindë Gjonbalaj “Vuthaj” Mal i Zi

Valltari më i mirë Fahri Musa nga Ansambli “Anamorava” Viti

Rapsodi më i dalluar Përparim Brati nga Kruma

Orkestra më e dalluar “Bajram Curri” Prishtinë

Instrumentisti i dalluar I takon Muharrem Dibrës nga Kruma e Shqipërisë, thuhet në komunikatën për media e Hasi Jehon 2021.