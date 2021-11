Kryeministri Kurti në Prekaz: Përkulemi dhe nderojmë ata që sakrifikuan e u flijuan për liri, pavarësi e bashkim

Për nder të 28 Nëntorit-Ditës së Flamurit, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti së bashku me presidenten e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, dhe me kabinetin qeveritar, bënë homazhe dhe vendosen lule te varrezat e dëshmorëve dhe te shtatoret e personaliteteve historike.

Mëngjesin e ditës së sotme kryeministri Kurti e nisi me vizitë tek Kompleksi Memorial “Adem Jashari”, në Prekaz, derisa tha së 28 Nëntori është një datë themelore e identitetit kombëtar shqiptar.

“28 Nëntori është një datë themelore e identitetit kombëtar shqiptar, e që lidhet me ngjarjet më të rëndësishme historike tonat, prej Skënderbeut në Krujë, të Ismail Qemali në Vlorë, të Adem Jasharit në Prekaz”, u shpreh kryeministri Kurti.

Ai veçoi se padyshim që kjo është një ditë e cila na mbush edhe me gëzim edhe me krenari, por edhe me përgjegjësi, për shkak se detyrat para nesh për të ngritur mirëqenien e shqiptarëve dhe qytetarëve tanë, për të zhvilluar vendin tonë, për të shtuar demokracinë në Republikën tonë janë më të rëndësishme se sa kurrë më parë.

Dhe ne, shtoi me tej kryeministri Kurti, bëjmë gjithçka që dimë e mundemi të jemi në nivel të kësaj detyre që e vazhdon me paqe, punën dhe luftën e madhe të atyre që e bënë në kohëra shumë më të vështira se sa kjo e jona.

“Me këtë rast përkulemi dhe nderojmë ata që sakrifikuan e u flijuan për liri, për pavarësi e për bashkim”, tha kryeministri Kurti në fjalën e tij para gazetarëve.

Pas homazheve në Prekaz, Kryeministri i Republikës, Albin Kurti bashkë me Presidenten e vendit, Vjosa Osmani dhe anëtarë të kabinetit qeveritar, bëri homazhe edhe te shtatoret e Ismail Qemalit e Zahir Pajazitit, dhe varret e Presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit Adem Demaçi, në Prishtinë