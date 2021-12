Presidentja Osmani: Trashëgiminë politike të Rugovës, miqësitë me ShBA-të dhe vendet e BE-së do t’i ruajmë edhe më tej

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e ka kujtuar Presidentin historik, Ibrahim Rugovën në përvjetorin e ditëlindjes së tij.

Presidentja Osmani në postimin e saj në Facebook ka thënë se Ibrahim Rugova, bashkë me shumē burra e gra që dhanë gjithçka për këtë vend, e rrënjosën thellë në shpirtrat tanë këmbënguljen për ta arritur lirinë e për ta krijuar shtetin e pavarur.

Ai na la trashëgim ura miqësie, të cilat i krijoi gjithandej globit, duke e vulosur përfundimisht aleancën e qëndrueshme e të përhershme të shqiptarëve me vendet demokratike. Prandaj si presidente e vendit do të kujdesem maksimalisht që trashëgimia e tij politike, miqësitë që i krijoi me ShBA-të, me vendet e BE-së të ruhen e të kultivohen më tej.