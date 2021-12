Media për të rinjtë luan rol kritik në jetën shoqërore sot në Kosovë, gazetarët e rinj ndanë përvojat nga programi Media for All

Mediat për të rinjtë dhe gazetarët e rinj nga Kosova u takuan për herë të parë në një eveniment të programit Media for All, për të diskutuar mbi rolin që kanë sot mediet për të rinjtë në vendin e tyre. Aktivisti i njohur digjital dhe autori multimedial Ilir Gashi moderoi diskutimin mbi rolin e medieve për të rinjtë sot, duke eksploruar më tej tendencat kryesore, sfidat dhe mundësitë për bashkëpunim. Gazetarëve të rinj iu dha platforma për të shprehur pikëpamjet e tyre mbi temat e rëndësishme për të rinjtë në Kosovë. Gjetjet kryesore nga diskutimi ishin:

Adnita Pacolli tha “Për gjeneratën tonë është gjithmonë e rëndësishme që ta përsosim profesionin për të cilin studiojmë.Mendoj se për ta përfaqësuar këndvështrimin e të rinjve në rajon, mediat gjithmonë duhet të ofrojnë hapësirë për të rinjtë në përgjithësi dhe të krijojnë mundësi qoftë për praktikë ose punësim për gazetarët e rinj. Programi Media for All ishte përvojë edukative në vete. Ndonëse kam studiuar për gazetare për tri vite, praktika ime katër mujore në KOHA Group më ka mundësuar që ta shikoj më nga afër profesionin tim dhe të mësoj shumë më shumë. Në karrierën time kjo është shumë e rëndësishme sepse tani jam gati t’i bashkohem tregut të punës”.

Edona Shala, e cila punon në KosovaLive që ishte pjesë e programit të mentorimit të Media for All për mediat për të rinjtë tha: “Kemi mësuar plot gjëra të reja gjatë këtij programi, jemi mentoruar nga afër për tema që përfshijnë Përmbajtjet me fokus në çështje gjinore, Gazetarinë e angazhuar, si të përmirësojmë median tonë sociale dhe shumë më shumë. Arritja më e madhe është të punosh me mentore të shkëlqyera dhe shumë profesionale që na kanë ndihmuar të rritemi profesionalisht dhe ta përmirësojmë punën tonë ….mundësia që të kishim një mentore të cilës mund t’i drejtoheshim sa herë që kishim një problem ose një dilemë i lehtësonte gjërat sepse ishte shumë e dobishme të kishim ndikimin dhe udhëzimet e tyre për çështje të ndryshme.“

Programi Media for All synon të rrisë kapacitetin e medieve për të rinjtë për të prodhuar përmbajtje cilësore, relevante, etike dhe të ndjeshme ndaj gjinisë, të rrisë interesin dhe angazhimin e të rinjve me mediat në nivel lokal dhe të lehtësojë rrjetet rajonale të të rinjve në media.

Programi Media for All po mbështet gazetarët e rinj dhe mediat e fokusuara tek të rinjtë përmes aktiviteteve të mëposhtme përmes një skeme trajnimi për gazetarët e rinj, mentorimi të organeve të përzgjedhura të mediave rinore dhe një konkursi rajonal për gazetarët e rinj, ku gazetarët punuan në ekipe prej tre personash për të krijuar një histori për një temë me interes për brezin e tyre.

Me Mediacentar Sarajevo, ne kemi zhvilluar një program të përshtatur të mentorimit instrumental për mediat rinore në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Nga shtatori 2021 deri në janar 2022, mediat do të punojnë me profesionistë me përvojë të mediave për një sërë temash që mbulojnë aktivitetet e tyre të përditshme.

Programi Media for All ofron mentorim, trajnim dhe mbështetje ekspertësh për mediat lokale dhe rajonale për t’u angazhuar në mënyrë më efektive me lexuesit, dëgjuesit dhe shikuesit e tyre. Ai synon të promovojë përmbajtje cilësore, etike, të ndjeshme ndaj gjinisë dhe të përforcojë zërat e grave, të rinjve dhe komuniteteve të nënpërfaqësuara. Duke punuar me gazetarë, redaktorë, pronarë dhe audiencë në të gjithë Ballkanin Perëndimor, programi ofron mbështetje të përshtatur për zhvillimin e biznesit, përmirëson komunikimin e dyanshëm me qytetarët dhe organet mediatike dhe mbështet mediat rinore dhe gazetarët në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

British Council po punon në partneritet me Rrjetin Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese (BIRN), Fondacionin Thomson dhe INTRAC (Qendra Ndërkombëtare e Trajnimit dhe Kërkimit të OJQ-ve) në programin Media for All, financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

Ballkani Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia)

