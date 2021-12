Avokati i Popullit prezantoi punën e institucionit për vitin 2021

Avokati i Popullit, Naim Qelaj prezantoi statistikat preliminare të punës një vjeçare të Institucionit para mediave. Ai po ashtu paraqiti disa nga raportet e punuara gjatë këtij viti e që kanë të bëjnë me pandeminë, të drejtat e fëmijëve, mjedisi e të tjera.

Avokati i Popullit, Qelaj tha se të dhënat statistikore për numrin e ankesave dhe natyra e tyre tregon se qytetarët vazhdojnë të përballen me zvarritje të procedurave gjyqësore (26 % e ankesave) cenimi i së drejtës për mjete efikase juridike (20%), dhe gjithashtu mbetet shqetësuese mbrojtja e të drejtave në punë ku 12 për qind e ankesave kanë të bëjnë me cenimin e kësaj të drejte.

Gjendja e krijuar e pandemisë ka ndikuar edhe në mirëqenien e qytetarëve, dhe pa asnjë dyshim ka ndikuar edhe në përkeqësimin e statusit ekonomik, duke e thelluar edhe më tepër hendekun e pabarazisë sociale ndërmjet familjeve, tha Avokati Qelaj.

Gjendja ekonomike e familjeve raportohet të jetë rënduar edhe më tej me rrezikun e rritjes së shkallës së varfërisë, tha z. Qelaj. Një aspekt mjaft shqetësues që ka pasur ndikim në jetën dhe në shëndetin e fëmijëve, e sidomos të atyre me aftësi të kufizuar, ka qenë edhe mungesa për periudha të caktuara edhe e barnave esenciale. E sikur të mos mjaftonte vetëm mungesa e këtyre barnave, për shumë prind ka qenë sfidë me rrezikshmëri të lartë edhe sigurimi i këtyre barnave nëpërmjet mënyrave joligjore., shtoi ai.

Në vijim gjeni statistikat preliminare të IAP-së.