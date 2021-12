Kurti: Në afatin më optimal do të nisin punimet për master-planin e Kompleksit Memorial Adem Jashari në Prekaz

Në mbledhjen e tretë të Komiteti ndër-ministror për Kompleksin Memorial “Adem Jashari” u prezantua procesi për ndërhyrjet emergjente në këtë kompleks memorial, si dhe u miratua përbërja e Komisionit të Ekspertëve.

Në hapje të mbledhjes, kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, tha se Qeveria e Republikës është duke e trajtuar me prioritet të lartë dhe kujdes të veçantë projektin për Kompleksin Memorial “Adem Jashari”.

Duke veçuar veprimet konkrete të deritanishme, kryeministri tha se me ndihmën e inxhinierëve dhe profesorëve të Fakultetit të Ndërtimtarisë kemi vlerësuar gjendjen e ndërtesave brenda kompleksit dhe javën që vjen po nisim ndërhyrjet e para emergjente. Kemi identifikuar ekspertët më të mirë dhe tani po themelojmë Komisionin e Ekspertëve. Kemi nisur vlerësimet e para për çështje pronësore brenda kompleksit dhe në fillim të vitit të ardhshëm në agjendën tonë dhe të këtij komiteti do të jetë master-plani për kompleksin memorial, tha kryeministri Kurti.

Hartimi i projektit dhe nisja e punimeve brenda Kompleksit janë detyrat ligjore të këtij Komiteti, por njëherit edhe detyrimi ynë moral ndaj familjes Jashari, tha ai.

Si Kryeministër i Republikës u zotua për të bërë më të mirën e mundshme, bashkë me qeverinë, që në afatin më optimal të nisin punimet për të jetësuar projektin e madh kombëtar, master-planin e Kompleksit Memorial Adem Jashari në Prekaz.

Gjatë prezantimit të procesit të hartimit të planeve për ndërhyrjet emergjente, zëvendësministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Daulina Osmani tha se tashmë kanë hartuar planin për ndërhyrjet emergjente i cili do të sigurojë mënjanimin e rrezikut të dëmtimit të mëtejmë por edhe do të ruajë integritetin e ndërtesave dhe vlerave të trashëgimisë kulturore që ato kanë.

Në këtë mbledhje po ashtu iu urua mirëseardhje Fadil Nura, i cili si kryetar i Komunës së Skenderajt i bashkohet përbërjes së Komitetit, ndërsa Bekim Jashari do të vazhdojë të jetë anëtar i Komitetit, nga tani e tutje si përfaqësues i familjes Jashari, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.

Në përputhje me vendimin e mbledhjes së kaluar, sot do të diskutojmë dhe vendosim për themelimin e Komisionit të Ekspertëve. Nga lista e gjerë e miratuar në këtë Komitet, tani kemi nëntë emra ekspertësh, vendorë dhe të jashtëm. Në momentin e themelimit, Komisioni do të jetë krahu profesional i Komitetit, duke u siguruar që puna dhe vendimmarrja jonë bëhet në përputhje me të gjitha standardet profesionale, ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Duke ju falënderuar të gjithëve për punën dhe përkushtimin deri tani, ju ftoj që të vazhdojmë në këtë frymë edhe më tutje, sidomos tani që me nisjen e një viti të ri, Komiteti do të ketë në agjendë master planin për kompleksin memorial. Viti 2022 do të jetë vendimtar për të siguruar ecuri pozitive, andaj edhe nevoja për mobilizim e angazhim maksimal.