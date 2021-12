Policia arreston një person të dyshuar për trafikim me njerëz

Njësitet policore të stacionit Qendra në Prishtinë, në koordinim me Drejtorinë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore më rrugën “Zenel Salihu” në Prishtinë, kanë arrestuar një person të dyshuar për veprën Trafikim me njerëz dhe ka identifikuar nëntë persona kryesisht të mitur ( lëmoshë kërkues).

Aksioni është zhvilluar në një shtëpi të braktisur, në rrugën e sipërshënuar, ku dhe janë sekuestruar:

– një sasi e parave ( mbi 1000 euro)

-dy telefona

-3.40 gr substancë narkotike dhe

– një armë e frohtë (thikë).

Personi i dyshuar:

-B. S mashkull 39 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, pas përfundimit të procedurave policore me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.