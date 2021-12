Kryeministri Kurti: Sot rritet dhe ngritet edhe më tej ushtria jonë

“Dita kur ju betoheni t’i shërbeni atdheut tuaj, popullit tuaj, me krenari dhe nder, është dita kur e gjithë Kosova merr forcë të re dhe fiton vullnet të shtuar. Shërbimi i juaj vetëmohues është inspirim dhe tregues më i çiltër i atdhedashurisë dhe përkushtimit ndaj vlerave të shtetit dhe popullit tonë”, tha kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, para rekrutëve të rinj të gjeneratës 02/2021. Ai shtoi se me bashkimin e tyre në Forcën e Sigurisë, sot po rritet dhe ngritet edhe më tej ushtria jonë.

I shoqëruar nga presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, Komandanti i Forcës së Sigurisë, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari, dhe ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, Kryeministri Kurti mori pjesë në ceremoninë e certifikimit të 190 rekrutëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës.

Në fund, kryeministri Kurti teksa u bëri thirrje rekrutëve të rinj që të investojnë në veten e tyre, të mësojnë dhe stërviten, shërbejnë me humanitet dhe dinjitet, luftojnë me guxim dhe të bëhen ushtar të fortë të ushtrisë së fuqishme të Kosovës, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.

Këtë fundvit, këtu në zemër së Forcës së Sigurisë së Kosovës, po e mbyllim me këtë ngjarje të veçantë dhe shumë të rëndësishme për ju, për familjet tuaja, për Forcën e Sigurisë dhe për Republikën tonë. Sot radhëve të ushtrisë sonë i bashkohen edhe 190 ushtarë të rinj. Sot rritet dhe ngritet edhe më tej ushtria jonë.

Të nderuar rekrutë,

Dita kur ju betoheni t’i shërbeni atdheut tuaj, popullit tuaj, me krenari dhe nder, është dita kur e gjithë Kosova merr forcë të re dhe fiton vullnet të shtuar. Shërbimi i juaj vetëmohues është inspirim dhe tregues më i çiltër i atdhedashurisë dhe përkushtimit ndaj vlerave të shtetit dhe popullit tonë.

Nga sot ju jeni pjesë e një force që i shërben popullit të saj paqedashës; Forcës e cila është boshti i fuqishëm i shtetit të Kosovës dhe partner i palëkundur i shteteve mike. Ju e keni detyrën më fisnike sepse ju i shërbeni paqes së qëndrueshme dhe vlerave demokratike.

Çdo shtet duhet ta ketë përmasën e vet të themelimit dhe të ndërtimit, shenjuesin e rezistencës që e përcakton për të ardhmen, treguesit e vullnetit, regjistrat e disiplinës dhe përfytyrimin e forcës. Por përveç këtyre elementeve duhet ta ketë forcën e rinisë. Sepse çdo brezi i takon të vendosë vulën e vet mbi projektimin dhe sigurinë e së ardhmes. Në shpirt të vet secili qytetar është ndërtues i vlerave dhe garantues i tyre. E nëse profesionalisht dikush është ndërtues, profesionalisht është edhe garantues.

Ju jeni rekrutët e rinj, por jeni garantuesit e tërë arritjeve të dekadave të fundit të popullit të Kosovës, të pavarësisë shtetërore të saj, të subjektivitetit të saj ndërkombëtar. Nga serioziteti juaj varet imazhi ynë, nga përgatitja juaj varet puna jonë. Mes ushtrisë dhe shtetimit nuk ka ndërmjetësim dhe as lidhje të tërthortë.

Edhe një herë, çdo brez ka përgjegjësi për vazhdimësinë e projektit të pavarësimit dhe shtetndërtimit. Edhe një herë, serioziteti ynë varet nga cilësia e ushtarakëve dhe ushtrisë sonë, nga lidhja e saj cilësore me historinë e vet dhe me gjendjen rajonale e botërore. Ushtaraku ynë duhet të jetë i dijshëm sa dhe i fuqishëm, specialist i teknologjisë ushtarake të sektorit të vet, sa dhe i vetëdijshëm në planin e përgjithshëm të veprimeve tona strategjike globale. Çdo brez ka peshën e vet të vetëmohimit në shenjimin e përhershëm të ekzistencës sonë.

Të nderuar e të dashur qytetarë të përzgjedhur të Republikës, ju drejtohem juve me përgjegjësinë me të madhe e ju vë në dukje se mendjelehtësia e çdo brezi kthehet në peshë shtesë për brezin pasardhës. Punën e një brezi mos ia lërë brezit tjetër.

Vetëm me këtë vizion dhe vetëpërcaktim ne nuk do të na nevojiten më flijimet e larta. Le të kujtojmë e të meditojmë, këtu, së bashku, me përqendrim të thellë, numrin e lartë të brezit të viteve 90-ta që u ngjitën prej demonstratës e ilegalitetit drejt luftës së organizuar çlirimtare. Ai brez i mori përgjegjësitë e kohës së vetë, andaj edhe ne sot kemi pavarësi e kemi ushtri. Ata punuan dhe luftuan pa kushtet që jep normaliteti shtetëror. Ata e prodhonin kushtin e rezistencës së tyre dhe po aty, njëherësh, rezistonin.

Qeveria jonë ju premton me ndërgjegjen më të lartë se do të punojë për të siguruar të gjithë kushtet tuaja, dhe ju duhet t’i premtoni vetes se do të tejkaloni çdo herë mundësitë tuaja dhe kufijtë tuaj në fuqi e në inteligjencë. Imagjinoni më të mirën e vetes dhe të tjerëve, dhe atëherë çdo mision do të jetë i qartë për ju.

E nderuara Gjenerale Spahiu dhe staf trajnues i FSK-së,

Ju përgëzoj për punën e shkëlqyeshme dhe angazhimin e palodhshëm për realizimin e suksesshëm të stërvitjes ushtarake bazë për gjeneratën e dytë për këtë vit. Kjo stërvitje duke qenë stërvitje fundamentale e ushtarit, është themeli i edukimit ushtarak, prandaj, përfundimi i suksesshëm i kësaj stërvitje nënkupton fillim të mbarë të përgatitjes profesionale të ushtarëve për t’i shërbyer Forcës e sigurisë, qytetarëve dhe vendit.

Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Ministria e Mbrojtjes do të vazhdojnë ta shohin mbrojtjen dhe sigurinë si një shtyllë jetike të shtetit tonë. Ne do të vazhdojmë ta mbështesim dhe zhvillojmë Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe do të vazhdojmë që përkrahë e bashkë me aleatë tanë strategjik, ShBA-të dhe vendet tjera të NATO-s ta modernizojmë këtë Forcë dhe ta bëjmë operacionale e të ndërveprueshme me ushtritë e vendeve partnere.

Të nderuar familjarë të rekrutëve,

Faleminderit për përkrahjen që u dhatë bijave dhe bijve tuaj për ta bërë të mundshme që të përballojnë me sukses sfidat dhe vështirësitë me të cilat janë ballafaquar gjatë këtij trajnimi sfidues. Pa përkrahjen tuaj, vështirësitë do të ishin më të papërballueshme dhe motivi më i ulët, ndërkaq me mbështetjen tuaj, sot këtu para nesh kemi rreshtuar ushtarë profesionistë dhe të gatshëm për t’u shkuar detyrave të tyre një për një deri në fund. Andaj veçanërisht sot, këta rekrutë ju përfaqësojnë edhe juve që i keni rritur dhe edukuar deri këtu, përpara se t’i nënshtrohen edukatës dhe formimit ushtarak.

Ushtarë fisnikë! Duke u forcuar Forca e Sigurisë së Kosovës, forcohet republika jonë, shteti i Kosovës, qytetarët e së cilës presin prej jush më shumë se prej kujtdo tjetër, përkushtim, sakrificë dhe shërbim të dinjitetshëm. E kjo mund të realizohet vetëm nëpërmjet angazhimit tuaj të përditshëm, me devotshmëri dhe atdhedashuri. Andaj investohuni në veten tuaj, mësoni dhe stërvituni, shërbeni me humanitet dhe dinjitet, luftoni me guxim dhe bëhuni ushtar të fortë të ushtrisë së fuqishme të Kosovës. Urime certifikimi secilit prej jush dhe urime festat e fundvitit të gjithëve.