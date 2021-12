Sveçla pranon katër pulla unike postare nga Posta e Kosovës

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti, kanë pritur në takim menaxhmentin e NP “Posta e Kosovës”, të udhëhequr nga Fakete Kadiu, u.d kryeshefe ekzekutive.

Në këtë takim u diskutua për fushat e bashkëpunimit të ndërsjellë, si dhe hapësirat tjera të bashkëpunimit ndër-institucional, gjithnjë në të mirë të qytetarëve.

Ndër tjera, u diskutuan modalitete të bashkëpunimit drejtë shtrirjes së rrjetit postar dhe përmirësimit të sigurisë në ofrimin e këtyre shërbimeve.

Me këtë rast, menaxhmenti i NP “Posta e Kosovës”, njëherit emetuesi i pullës postare të Kosovës, në shenjë mirënjohjeje e falënderimi, ministrit Sveçla e drejtorit Mehmeti, ju bënë nga një dhuratë modeste e simbolike – një set me katër pulla postare unike, të emetuara me rastin e 100-vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.

Ministri Svelça shprehu falënderimin dhe zotimin për një frymë bashkëpunuese e përkrahëse me NP “Posta e Kosovës” edhe të MPB-së edhe të agjencive të saj.Ministri Sveçla pranoi katër pulla unike postare nga Posta e Kosovës, thuhet në faqen zyrtare të MPB-së.