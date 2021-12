Rizvanolli: Raportimet e qytetarëve se reduktimet po zgjasin deri në 20 orë, do të hetohen nga policia

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli pas raportimeve të qytetarëve se reduktimet po zgjasin deri në 20 orë, ka bërë të ditur se këto raportime do të dërgohen në Policinë e Kosovës për të hetuar rastin.

Rizvanolli në postimin e saj në Facebook ka thënë se Ministria e Ekonomisë së bashku me Inspektoriatin e Energjisë do të ndjekin të gjitha rrugët ligjore për t’i sjellur para ligjit të gjithë personat fizikë e juridikë të cilët shfrytëzojnë krizën e energjisë elektrike me të cilën po përballemi, si dhe reduktimet e planifikuara, për të penguar furnizimin me energji e trajtimin e barabartë të të gjithë konsumatorëve.