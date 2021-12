KEDS: Privatizimi s’ka si quhet ndryshe, pos një storie suksesi

KEDS njofton se sektori i energjisë në Kosovë është duke kaluar një nga sfidat më të mëdha që nga përfundimi i luftës. Këtë vit po përballen me krizë globale të rritjes së çmimeve, rritjes enorme të konsumit dhe rënies së prodhimit. Këta faktorë prekin tërë sistemin elektro-energjetik, pjesë e të cilit janë edhe konsumatorët.

Si kompani janë në vitin e nëntë të operimeve, që nga fillimi i operimeve kanë hequr planin e reduktimeve të njohur si Kategorizimi “ABC”.

Krahasuar furnizimin me rrymë vitin e kaluar, me këtë vit, ky është shembulli më i mirë se privatizimi ka qenë i suksesshëm dhe se si kompani janë krenar me atë që kanë arritur, atëherë privatizimi i KEDS-it, s’ka si quhet ndryshe, pos një storie suksesi.

Është koha që tërë energjinë ta përqendrojmë në tejkalimin e kësaj situate, në vepra konkrete, e jo për sulme që cenojnë kredibilitetin e kompanisë jashtë dhe brenda vendit dhe mohojnë të arriturat e kompanisë ndër vite, thuhet në faqen zyrtare të KEDS.