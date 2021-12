KRU Prishtina: Gjatë ndërrimit të moteve, furnizimi me ujë të pijshëm do të jetë stabil

KRU “Prishtina”, njofton se gjatë ndërrimit të moteve, furnizimi me ujë të pijshëm do të jetë stabil në tërë zonën e shërbimit.

Do të jemi në shërbim të të gjithë konsumatorëve me ekipe operative në rast të ndodhjes së ndonjë avarie të papritur.

Impiantet e trajtimit të ujit Albanik, Shkabaj dhe Badoc do të punojnë me kapacitete maksimale, me ç’rast edhe monitorimi i cilësisë së ujit do të jetë 24 orë pa ndërprerë.

Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujit dhe kanalizimit do të jenë në gjendje gatishmërie, thuhet në faqen zyrtare të KRU Prishtina.