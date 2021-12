Në pikën e kalimit kufitar në Merdare policia arreston personin e dyshimtë për rastin “Fajde”

Në pikën e kalimit kufitare në Merdare, sot policia ka ndaluar dhe shoqëruar të dyshimtin e kërkuar për rastin fajde në Prizren.

Në lidhje me rastin në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren, kishte realizuar një operacion për ndalimin dhe arrestimin e personave të dyshimtë në lidhje me rastin “Fajdeja”. Këtë datë ishin arrestuar dhe ndaluar 4 persona të dyshimtë, ndërsa personi i pestë ishte në kërkim.

Andaj, i dyshimti B.B i lindur në vitin 1996, është ndaluar dhe arrestuar.

Ne lidhje më rastin është informuar prokurori i Shtetit, i cili ka lëshuar aktvendim për ndalim në mbajtje në afat prej 48 orë.

Rasti është nën hetime, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.