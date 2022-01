Kapen në flagrancë nga policia katër persona të dyshuar për shitblerjen e kokainës

Policia e Kosovës, konkretisht antidroga në Prishtinë, pas një hetimi një mujor ka zhvilluar një operacion policor me ç ‘rast në parkingun e një pompë të derivateve në Fushë Kosovë, në brendësi të veturës BMW ngjyrë e zezë, me targa vendore ka arrestuar në flagrancë katër (4) persona të dyshuar (A.B; A.M; F.A; dhe D.J) të cilët janë hasur duke shkëmbyer substanca narkotike me para.

Gjatë arrestimit tek i dyshuari (A.M) janë gjetur një sasi e narkotikeve e llojit Kokainë me peshë prej 11.1 gramë të cilën e kishte blerë nga i dyshuari tjetër (A., dhe tek i cili janë gjetur gjashtë qind e pesë dhjetë (650) Euro para të gatshme të cilat i kishte nga të dyshuarit që gjendeshin në automjet dhe tek këmbët i është gjetur një sasi e Kokainës me peshe prej 6.1 gramësh.

Pas arrestimit të personave të dyshuar në konsultim me autoritetet e drejtësisë është bërë kontrollimi i banesës së të dyshuarit të lartcekur (A. e cila gjendej ne Fushë Kosovë ku gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar: gjashtë (6) paketime të madhësive të ndryshme të mbushura me kokainë me peshë të përgjithshme prej (83.7 gram), 4150 Euro para të gatshme (që dyshohet se janë të përfituara nga shitja e narkotikeve), një (1) peshore digjitale, gërshërë dhe pajisje të cilat i ka përdorur për paketimin e narkotikeve.

Gjate operacionit policor janë konfiskuar dy vetura: një BMW ngjyre e zezë, një Ford me të cilat dyshohet se lëviznin personat e dyshuar, si dhe katër (4) telefona celularë.

Me urdhër të prokurorit kujdestar të dyshuarit dërgohen mbajtje për procedura të mëtejme, thuhet në faqen zyrtare të PK-së.