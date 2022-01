Prezantohet raporti i vitit 2021, të hyrat nga Dogana 1 miliard e 371 mil. € 

Dogana e Kosovës prezantoi raportin e vitit 2021 ku u theksua se përbën rekord në të hyrat e arritura.

Konferenca u hap nga ministri i Finacave, Punës dhe Trasfereve Hekuran Murati që theksoi se në përgjithësi është shënuar një rekord në të hyra.

Ka pasur performancë më të mirë në mbledhjen e tyre, ndërsa gjithashtu në eksport ka pasur një rekord. Ka pasur, po ashtu efikasitet në luftimin e kontrabandës së mallrave, që është prioritet për ne.

Nga ana tjetër drejtori i përgjithshëm Agron Llugaliu theksoi se gjatë vitit rritja e te hyrave në 2021 krahasuar me 2020 është 320 milionë Euro më shumë apo në përqindje 30.6%, derisa krahasuar edhe me 2019 është 198 milionë Euro më shumë si dhe në përqindje 16.2%. dogana në total gjatë vitit 2021 ka mbledhur 1,371 milion euro. Kjo rritje është arritur përkundër impaktit që kanë pasur lirimet për prodhues dhe përshkallëzimi i marrëveshjeve të tregtisë së lirë (MSA dhe MTL me Turqinë) ku gjatë këtij viti për prodhues janë liruar mallra me vlerë prej 126.8 milion euro, MSA ka ndikuar me 97.2 milionë euro si dhe marrëveshja për tregti të lirë me Turqinë në vlerë prej 20.7 milionë euro.

Derisa vlera e mallrave të eksportuara ka shënuar rritje për 61.92% krahas rritjes së sasisë së mallrave të eksportuara prej 88.3%, ndërkaq krahasuar edhe me vitin 2019 eksporti ka shënuar rritje në vlerë prej 104%. Gjatë vitit 2021 kemi eksportuar mallra në vlerë prej 712 milionë euro, thuhet në komunikatën për media e Doganës së Kosovës.