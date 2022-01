Rama- Rohde: Festivali i Manifestës do ta fuqizojë turizmin kulturor në vend

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama sot ka pritur ambasadorin gjerman, Jörn Rohde.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se me Rohde kanë biseduar për krijimin e hapësirave kulturore në kryeqytet si dhe për rolin e Ambasadës Gjermane në organizimin e festivalit të Manifestës.

Në takimin që zhvilluam sot me Ambasadorin e Gjermanisë zotin Jörn Rohde, me theks të veçantë diskutuam për krijimin e hapësirave kulturore në kryeqytet, si dhe për rolin e Ambasadës Gjermane në organizimin e festivalit të Manifestës, i cili do ta fuqizojë turizmin kulturor në vend.

Ambasadori më shprehu mbështetjen e tij në projekte të cilat e kanë për qëllim sigurinë dhe mirëqënien e qytetarëve të Prishtinës.