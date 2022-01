BQK do të ndihmojë KEK-un në tejkalimin e situatës emergjente energjetike

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka takuar kryeshefin ekzekutiv të Korporatës Energjetike të Kosovës, Nagip Krasniqi.

Në këtë takim u diskutua lidhur me modalitetet përmes të cilave BQK do të mund të ndihmojë KEK-un lidhur me tejkalimin më të lehtë të situatës emergjente energjetike.

Si rrjedhojë, Guvernatori Mehmeti e njoftoi Krasniqi se BQK do të marrë vendim që të mos aplikojë norma negative në depozitat e KEK-ut në BQK, por këto kosto me bankat ndërkombëtare do t’i bartë vetë BQK-ja.

Nga ana tjetër, kryeshefi ekzekutiv i KEK-ut, Krasniqi, falënderoi Guvernatorin Mehmeti për gatishmërinë që të ndihmojë në përballimin e vështirësive me të cilat po ballafaqohen.

Gjithashtu, të dyja palët u pajtuan që të vazhdojnë bashkëpunimin në mes të dy institucioneve, në fushat me interes të përbashkët, thuhet në komunikatën për media e BQK-së.