Merdiana Leci, zyrtarja ndërlidhëse e Kosovës në Departamentin Amerikan të Shtetit

Ambasadori i SHBA-ve në Kosovë, Jeff Hovenier ka bërë të ditur se zyrtarja ndërlidhëse e Kosovës në Departamentin Amerikan të Shtetit do të jetë Merdiana Leci.

Hovenier në postimin e tij në Twitter ka thënë se ky program do të fuqizojë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin SHBA- Kosovë për prioritetet e përbashkëta të politikës së jashtme.

“Diskutim produktiv me ministren e Jashtme Gërvalla dhe frymëzues takimi me Merdiana Lecin, diplomatja e parë kosovare që shërben si zyrtare ndërlidhëse në Departamentin e Shtetit në Washington. Ky program do të fuqizojë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin SHBA- Kosovë për prioritetet e përbashkëta të politikës së jashtme”.