Koalicion mes LDK dhe PDK në Pejë për të qeverisur edhe katër vitet e ardhshme

Kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri priti në takim kryetarin e degës së PDK-së në Pejë, Xhavit Haliti.

Në takim është nënshkruar marrëveshja për të qeverisur në Pejë edhe në katër vitet e ardhshme, ku nga kjo marrëveshje LDK do të udhëheqë me dhjetë drejtori, ndërsa PDK do të udhëheqë me katër drejtori.

Palët janë zotuar dhe i kanë siguruar qytetarët, që fokusi i bashkëqeverisjes së tyre do të jetë interesi i qytetarëve të Pejës, ashtu siç ka qenë edhe në dy mandatet e kaluara, thuet në postimin në Facebook të kryetarit të Pejës, Gazmend Muhaxheri.