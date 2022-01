Tahiri: Jemi kundër referendumit serb në Kosovë, PDK nuk merr pjesë në seancë

Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri ka mbajtur sot një konferencë për media, lidhur me qëndrimin e PDK-së rreth mbajtjes së referendumit serb brenda territorit të Republikës së Kosovës.

Tahiri ka thënë se PDK është kundër mbajtjes së referendumit serb në Kosovë, por, megjithatë, Qeveria do të duhej të kishte koordnim më të mirë me shtetet e BE-së dhe SHBA-të gjatë kësaj periudhe.

“Në këtë kuadër, ne i kemi paraprirë dhe kemi mbështetur qasjen për të mos lejuar organizimin e këtij referendumi. Do të dëshironim që Qeveria të kishte pasur një koordinim më të mirë me vendet e QUINT dhe veçmas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me këtë çështje, sepse kërkesa nga Republika e Serbisë drejtuar Republikës së Kosovës përmes OSBE-së, ka ardhur në Dhjetor.”, ka thënë Tahiri.