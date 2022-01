Kuvendi miraton rezolutën kundër mbajtjes së referendumit të Serbisë në Kosovë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, mori pjesë në Seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Seanca filloi me një minutë heshtje në nderim dhe përkujtim të 45 viktimave të Masakrës së Reçakut, të cilët u vranë dhe u masakruan 23 vjet më parë.

Në rend të ditës së kësaj seance të jashtëzakonshme, për organizimin e së cilës kryeministri Kurti i drejtoi dje kërkesë Kuvendit, ishte diskutimi në lidhje me synimin e Serbisë për të mbajtur referendum kushtetues në territorin e Republikës së Kosovës.

Për të siguruar aplikim të Kushtetutës së Republikës së Kosovës e të legjislacionit të Republikës së Kosovës në tërë territorin e vendit, votimi në këtë referendum mund të bëhet në Zyrën Ndërlidhëse ose edhe përmes postës, theksoi kryeministri Kurti në fjalën e tij në kuvend.

Kosova me të vërtetë është shtet i ri dhe jo i madh, megjithëkëtë kjo nuk do të thotë që ne duhet të shkelim mbi ligjet dhe parimet që vet i kemi vendosur për të mirën e vendit tonë, dhe në linjë me praktikat më të mira europiane, tha kryeministri.

Qëndrimet dhe vendimet tona burojnë dhe kufizohen nga Kushtetuta dhe nga ligji ynë, shtoi ai.

Për ta bërë të qartë që një qëndrim i tillë nuk është vetëm i Qeverisë por i komplet spektrit politik dhe qytetarëve në Kosovë, që në këtë rast përfaqësohen nga Kuvendi, kryeministri ftoj deputetët që ta votojnë një rezolutë.

Diskutimi nga kjo seancë rezultoi me nxjerrjen dhe miratimin e një rezolute të përbashkët, në të cilën shprehet vullneti politik i deputetëve, grupeve parlamentare dhe Kuvendit të Republikës së Kosovës, kundër mbajtjes së këtij referendumi në territorin e Republikës së Kosovës, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.