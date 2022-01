Çeku nënshkruan memorandum me Federatën Skitare të Kosovës për mbështetje financiare

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku ka pritur skitaren Kiana Kryeziu, sportisten që ka fituar normën olimpike për pjesëmarrje në Lojërat Olimpike Dimërore, kryetarin e Federatës Skitare të Kosovës, Milaim Kelmendi dhe kryetarin e Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi.

Çeku në postimin e tij në Facebook ka thënë se së bashku me Kianën vendin tonë në Olimpiadën dimërore Pekini 2022 do ta përfaqësojë edhe skitari Albin Tahiri ku me qëllim të përgatitjes së sportistëve për këto gara olimpike nënshkruam memorandum me Federatën Skitare të Kosovës për mbështetje financiare të sportistëve tanë