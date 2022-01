Tahiri: Do të inicojmë seancë të jashtëzakonshme dhe rezolutë kundër ngritjes së çmimit të rrymës

Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri përmes një konference për media ka ngritur shqetësimet për tendencën e rritjes së çmimit të energjisë nga ana e Qeverisë Kurti.

Tahiri ka thënë se kjo është e papranueshme sepse do të rëndoj jashtëzakonisht shumë gjendjen ekonomike të qytetarëve dhe familjeve kosovare.

Tahiri ka kritikuar deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje për mospërkrahje të mocionit të PDK-së, duke thënë se Kosova është vendi i fundit që po diskuton për ndërmarrjen e masave lidhur me rritjen e çmimit të energjisë elektrike.

“Si po shkon puna, Kosova do të jetë një nga 10 vendet që do të paguaj më së shtrenjti energjinë elektrike në Evropë. Është duke u manipuluar me të madhe në lidhje me shifrat dhe statistikat për furnizim nga ana e qeverisë. Si opozitë, ne nuk do të ndalemi. Do të punojmë dhe do të përdorim të gjitha instrumentet për të ftuar në seancë të jashtëzakonshme kryeministrin Kurti që të mos lejojmë ngritjen e çmimit të energjisë. Secila familje kosovare, sado e vogël të jetë ajo, do të kaloj 600 kwh energji elektrike brenda muajit dhe do të preken nga rritja e çmimit të energjisë. Pagat nuk janë rritur, prandaj, pagat e qytetarëve tanë, mësuesve, policëve, të sektorit privat, nuk do të mund ta përballojnë rritjen e çmimit të energjisë”, ka theksuar Tahiri.