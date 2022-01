Kryeministri Kurti: Kthehet në punë blloku B2 i TC ‘Kosova B’

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka njoftuar se në ora 10:15 u kthye në punë blloku B2 i TC ‘Kosova B’, me fuqi 245 MW.

Rreth 200 euro kushtoi 1 MWh në bursën ndërkombëtare të energjisë dje. Mirëpo sot në ora 10:15 u kthye në punë blloku B2 i TC ‘Kosova B’, me fuqi 245 MW. Sinkronizimi është bërë mbrëmë në ora 23:55, gjendja e turbinës është e mirë dhe nuk ka pasur nevojë për balancim.

