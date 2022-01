Tahiri: Qeveria e paaftë për të menaxhuar krizën energjetike po e rritë çmimin e energjisë 100 %

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës ku po debatohet për rritjen e çmimit të energjisë elektrike ka kritikuar qeverinë për neglizhencë ndaj këtij problemi përkundër paralajmërimeve për krizën energjetike.

Në këtë seancë të inicuar nga PDK me mbësshtjetjen edhe të deputetëve të LDK-së e AAK-së, Tahiri tha se për 20 vjet me radhë, qytetarët e Kosovës e kanë paguar energjinë elektrike më së liri në rajon dhe Evropë, por këtij normaliteti i janë shkundur themelet nga paaftësia e qeverisë Kurti për të menaxhuar me situatën.

“Jemi këtu për ta ballafaquar paaftësinë e qeverisë përballë krizës, sepse ajo e ka shpërfillur totalisht këtë krizë, deri sa ajo i goditi drejtpërdrejt qytetarët e vendit tonë.Nuk po shkojmë ma larg, por veç në rajon. Prej muajit shtator, qeveritë e vendeve të rajonit e kanë kuptuar sfidën që kishin përpara dhe patën nisë me marrë masa,prej planifikimit të subvencioneve në buxhetin e vitit 2022, e deri tek masat rregullative, dikush duke e ulur TVSH-në për import të rrymës, e dikush duke krijuar lehtësira për operatorët.Ndërsa Qeveria jonë, për herë të parë ka folë për krizë, kur nisën reduktimet. Pra, fillimisht u desh me u ndalë rryma, për me u dhezë qeveria. E kur u dhez qeveria, u dhez Ministria, ZRRE-ja, KEDSI, KESCO e kështu me rradhë, për t’na i dhënë dy alternativa:Ose reduktime ose shtrenjtim për 100 % të çmimit të energjisë.Asnjëra prej tyre nuk është alternativë për qytetarët e Kosovës”, tha Tahiri.

Ai theksoi se pikërisht tani kur po rriten çmimet e produkteve esenciale dhe qytetarët e bizneset ende nuk janë rimëkëmbur nga pandemia rritja e çmimit të energjisë elektrike, qeveria po i godet duke ua rritur çmimin e energjisë elektrike për 100 për qind.

“Përderisa nuk ka asnjë iniciativë për të rritur ekonominë, për të rritur pagën minimale, për të rritur nivelin e punësimit dhe për të rritur pagat konform rritjes së inflacionit, shtrenjtimi i energjisë elektrike është i papranueshëm. Zgjidhjen është dashur ta mendoni me kohë. Nuk e keni bërë. E keni neglizhu. Por as atëherë e as sot, zgjidhja nuk mund të jetë në kurriz të qytetarëve“, tha Tahiri.

Tahiri kërkoi nga deputetët që ta miratojnë rezolutën e PDK-së kundër rritjes së çmimit të energjisë për të mos lejuar rëndimin e mëtejmë të jetës së qytetarëve të Kosovës, thuhet në komunikatën për media e PDK-së.