Abdullahu: Qeveria Kurti po keqmenaxhon pandeminë, urgjentisht të lirohen masat

Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës, Faton Abdullahu në një konferencë për media ka kritikuar Qeverinë e Kosovës për mungesë vizioni dhe paaftësi në menaxhimin e pandemisë.

Abdullahu tha se PDK i konsideron të ngutshme, jo profesionale dhe të dëmshme në shumë dimensione masat e fundit anti-Covid të vendosura nga Qeveria.

“Në vend të masave ekstreme të mbylljes PDK rekomandon që Qeveria të rrisë kapacitetet menaxhuese dhe të zbatoj masat e duhura, në mënyrë që qytetarët e vaksinuar me dy doza të kenë mundësi të lëvizin lirshëm pa kufizime dhe bizneset të kenë mundësi të operojnë pa u penalizuar. Masat e fundit të Qeverisë, posaçërisht ajo për pasjen e vaksinës së tretë si kusht për hyrjen në Kosovë, janë pos tjerash edhe shkelje e të drejtave, sidomos në raport me qytetarët shqiptarë të vendeve përreth. Këta qytetarë kanë lidhje ta pandalshme organike me Kosovën, si ato familjare, ashtu edhe ato biznesore, si ato në arsim ashtu edhe në fusha të tjera të jetës e punës”, tha ai.