Konjufca me deputetët nga Shqipëria: Të gjitha sfidat mund t’i përballojmë bashkërisht

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, i shoqëruar nga nënkryetarja Saranda Bogujevci dhe kryetarja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Ganimete Musliu, kanë pritur në një takim anëtarët e Komisionit për Sigurinë Kombëtare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Kryetari Konjufca me këtë rast tha se bashkëpunimi mes Kosovës dhe Shqipërisë ka qenë jo vetëm i domosdoshëm, por ka sjellë edhe rezultate historike për kombin.

“Ne të gjitha sfidat i kemi kaluar së bashku gjatë historisë dhe fakti që gjendemi këtu, i kemi dy shtetet tona, është edhe për arsye se kemi vepruar gjithnjë në të njëjtin drejtim sipas një strategjie të përbashkët”, tha kryetari i Kuvendit, duke nënvizuar se Kosova dhe Shqipëria de jure janë dy shtete, por de fakto duhet të veprojmë bashkërisht.

“Mendoj se vetëm përmes kësaj dotkrine do të mund t’i përballojmë edhe sfidat nëpër të cilat po kalojmë aktualisht, por edhe ato të cilat do të na dalin përpara në një të ardhme të afërt”, theksoi kryetari Konjufca, për të shtuar se të gjitha sukseset e Kosovës, që nga lufta çlirimtare e vitit 1998-1999, shpallja e pavarësisë me 17 shkurt 2008 e edhe fitorja në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, nuk mund të imagjinohen pa ndihmën e Republikës së Shqipërisë.