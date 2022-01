Qendra Kinemtografike e Kosovës ka bërë të ditur se sot fillon votimi i anëtarëve të Akademisë Amerikane për të nominuar filmat për Oscars 2022.

QKK shkruan në postimin në Facebook që ta promovojmë filmin ‘Zgjoi’ duke e shpërndarë sa më shumë fotografinë e filmit në rrjete sociale.

Kosova për herë parë është në listën e ngushtë me gjasa reale për të siguruar një nominim.

Bashkë për Kosovën drejtë Oscars 2022!

Kosova’s Official Entry for Oscars!

Based on an inspiring true story, Hive tells the story of empowerment, resilience and triumph of Fahrije Hoti and the women of Krusha in a situation when giving up is knocking on your door.