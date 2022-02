Kurti: Qeveria e Kosovës është e angazhuar në procesin e bisedimeve për dialogun nga i cili duhet të përfitojnë qytetarët

Kryeministri Albin Kurti në takimin me emisarët amerikan dhe evropian Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak i ka informuar me reformat që i kanë nisur në ekonomi në drejtësi, me stabilitetin institucional në Kosovë me rritjen ekonomike, me sundimin e ligjit për ta luftuar krimin dhe korrupsionin me një prokurori efektive e gjyqësor efikas, që të garantohet drejtësia për të gjithë qytetarët.

Kurti në konferencën për media ka thënë se Qeveria e Republikës së Kosovës, e mbështet dhe është e angazhuar në procesin e bisedimeve në Bruksel për dialogun parimor e të balancuar nga i cili duhet të përfitojnë qytetarët e të dyja vendeve. Ne jemi të vendosur që integriteti territorial, sovraniteti, funksionimi shtetëror, kushtetutshmëria dhe ligjshmëria, tërë kohën dhe kudo të ngelen të pacenuara nga çfarëdo përpjeke e ndokujt.

Unë jam kryeministër i të gjithë qytetarëve pa dallim, prandaj edhe jam i gatshëm që t’iu përgjigjem të gjitha kërkesave dhe nevojave të qytetarëve të Kosovës, edhe të qytetarëve serbë, me që rast do të marrim praktikat më të mira aktuale edhe të Kosovës, por edhe të Bashkimit Evropian e duke pasur në vëmendje edhe praktikat dhe mënyrat të cilat i zbaton Serbia sepse nuk duhet të kemi askund qytetarë apo komunitet që janë të privilegjuar e diku tjetër të diskriminuar, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.