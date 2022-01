Mungesa e vendeve të punës shtyn rininë e Ballkanit të largohet

Gjatë dekadës së kaluar, papunësia në mesin e të rinjve në Ballkanin Perëndimor ka qenë një problem i vazhdueshëm. Të rinjtë nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova po largohen në mënyrë masive nga Ballkani në kërkim të mundësive më të mira për punë dhe një shansi për një jetë më cilësore.

“Edhe pse ka papunësi në Kosovë, mendoj se mjekët, avokatët, arkitektët nuk do të mbeteshin pa punë. Por pagat janë shumë të ulta; pjesa më e madhe e mjekëve në Kosovë punojnë edhe privat [si punë e dytë] për të bërë një jetesë mbi mesataren, sepse paga nga shteti nuk është e mjaftueshme,” tha Genista, 20 vjeçare nga Kosova, që tani studion biokimi në Universitetin e Tetovës, e që dëshiron të transferohet në shkollën e mjekësisë në universitetin e njëjtë.

Genista jeton në një apartament me pesë shoqe dhome të tjera në Tetovë, kështu që pritëm deri sa gjeti një dhomë më të qetë. Është fillimi i vitit akademik dhe ajo është larg nga vendlindja e saj – Ferizaji në Kosovë. Largimi nga familja, miqtë dhe vendi i saj i lindjes për të ndjekur ëndrrën e saj nuk ishte i lehtë. Mu sikur ata që e lënë vendin për shkak të mungesës së vendeve të punës, ajo po lë vendlindjen në kërkim të një shkollimi më të mirë dhe rrjedhimisht për të përmirësuar shanset e saj për të gjetur një punë të denjë.

“Sinqerisht, nëse nuk do të studioja të bëhesha mjeke, do të kisha shkuar jashtë vendit, diku në Evropë, për të studiuar diçka tjetër, për të punuar dhe për të pasur një jetë më të mirë. Nuk do të kisha qëndruar në Kosovë,” thotë Genista.