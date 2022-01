Zyra e Presidentes së Kosovës dërgon komentet për tarifat e propozuar nga ZRrE

Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës sot ka dërguar komentet në Raportin Konsultativ të Zyrës së Rregullatorit për Energji mbi Shqyrtimin e Strukturës Tarifore për Konsumatorët e Rregulluar të Amvisërisë të Shërbyer nën FSHU.

Në këtë dokument janë paraqitur qëndrimet e Zyrës së Presidentes lidhur me strukturën e re tarifore të propozuar nga ZRRE-ja dhe janë dhënë rekomandime konkrete të cilat do të rezultonin me respektim të parimit të mosdiskriminimit, përballueshmërisë, qasjes së barabartë dhe furnizimit të rregullt me energji, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Presidentes.

Ndër të tjera, në këto komente është potencuar se: