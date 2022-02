MSh: Rumania dhuron pajisje dhe materiale mjekësore për Klinikën e Pediatrisë të QKUK-së

Zëvendësministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës, dr. Arsim Berisha dhe drejtori i SHSKUK-së, dr. Valbon Krasniqi pranuan nga udhëheqësi i Zyrës Ndërlidhëse të Rumanisë në Kosovë, Daniel Onisor, një donacion me pajisje dhe materiale mjekësore për Klinikën e Pediatrisë të QKUK-së.

Donacioni është realizuar përmes RoAid, një agjencion i sapo krijuar brenda Qeverisë së Rumanisë dhe është projekti i parë për fushën e shëndetësisë.

Zëvendësministri Berisha falënderoi Qeverinë dhe popullin e Rumanisë për projektin e realizuar dhe shprehu bindjen se ky do të jetë fillimi i një bashkëpunimi më intensiv midis dy vendeve në fushën e shëndetësisë.

“Donacioni shpreh përkushtimin për një bashkëpunim produktiv dhe shpresojmë që do të vazhdojë me projekte të tjera prej të cilave përfitues do të jenë pacientët në Kosovë”, tha ai.