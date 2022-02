Osmani, Kurti, Konjufca, Gërvalla diskutojnë për fuqizimin ndërkombëtar të shtetësisë dhe angazhimin në dialog

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani – Sadriu, ka mbajtur sot takimin javor koordinues për politikën e jashtme me kryetarin e Kuvendit, Glauk Konjufca, me kryeministrin, Albin Kurti dhe me zëvendëskryeministren, Donika Gërvalla.

Ata kanë diskutuar për nismat për fuqizim ndërkombëtar të shtetësisë së Republikës së Kosovës dhe angazhimin në dialogun e përqëndruar në njohje, thuhet në faqen zyrtare të Presidentes së Kosovës.