SHKK rikthen vizitat familjare

Shërbimi Korrektues i Kosovës në bashkëpunim me Departamentin Shëndetësor të Burgjeve, bazuar në vlerësimin e gjendjes së përgjithshme të pandemisë në vend, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të të burgosurve dhe stafit, nga data 08 shkurt 2022 do të marr këto masa lehtësuese:

1.Vizita familjare për të burgosur në institucionet korrektuese lejohet për 2(dy) persona të rritur dhe 1(një) femij;

2.Gjatë kohës së vizitës, vizitorët duhet të mbajnë maskat mbrojtëse;

3.Secili vizitor para se të hyjë në institucionin korrektues, duhet të dëshmojë certifikaten për vaksinim me dy doza, në rast të mos vaksinimit vizitorët duhet të posedojnë testin RT-PCR negativ për COVID -19 jo me i vjetër se 48 orë;

4.Për fëmijet nën moshën 12 vjeçare nuk kërkohet vaksinimi dhe testi për COVID 19;

5.Lejohet shfrytëzimi i benificioneve për të dënuar (vikend në shtëpi), ndërsa në momentin e kthimit në institucion, i dënuari i cili nuk i ka marr dy dozat e vaksinimit duhet të deshmoi testin për COVID- 19, në rast se testi rezulton pozitiv, i njëjti duhet të karantinohet në institucionin korrektues;

6.Lejohen vizitat në lokalet e veçanta në institucionet korrektuese.

Shërbimi Korrektues i Kosovës do të vazhdojë bashkërendimin institucional me institucionet relevante të Republikës së Kosovës dhe do të mbajë të informuar opinionin publik rreth hapave në vazhdim, thuhet në postimin në Facebook të SHKK-së.