Szunyog: Përmirësimi dhe forcimi i procesit zgjedhor është një domosdoshmëri në demokracitë në zhvillim

Sot në Prishtinë u mbajt një tryezë e rrumbullakët mbi gjetjet e Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të Bashkimit Evropian (EU MVZ) dhe rekomandimet e tij për forcimin e procesit zgjedhor. Tryeza u hap nga shefi i Zyrës së BE/Përfaqësuesit të Posaçem të BE-së, ambasadori Tomáš Szunyog dhe zëvendës kryevëzhguesi Konrad Olszewski dhe u ndoq nga përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, institucioneve shtetërore, partive politike dhe organizatave të shoqërisë civile.

“Përmirësimi dhe forcimi i procesit zgjedhor është një domosdoshmëri në çdo demokraci, dhe veçanërisht në demokracitë në zhvillim. Vlerësimet dhe rekomandimet e ofruara nga vëzhguesit e zgjedhjeve, si MVZ-ja e BE-së, mund të përfshihen në këtë proces dhe si rrjedhim të ndihmojnë në promovimin e një mjedisi për zgjedhje të besueshme, gjithëpërfshirëse dhe transparente që është në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira. Megjithatë, kursi aktual i veprimit duhet të drejtohet nga aktorët lokalë si pjesë e pronësisë së tyre mbi axhendën e reformës zgjedhore. Nga ana e BE-së, ne jemi të gatshëm të mbështesim procesin”, ka thënë Ambassadori Szunyog.

Para dhënies së rekomandimeve, Misioni Vëzhgues i BE-së është takuar me një gamë të gjerë bashkëbiseduesish për të diskutuar mangësitë e identifikuara në proces, me synimin për të ofruar rekomandime përkatëse dhe të zbatueshme, me kusht që të ketë vullnet politik për të përmirësuar procesin zgjedhor përpara zgjedhjeve të ardhshme.