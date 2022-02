MKRS: Play International Kosovo hap thirrje për vullnetarë për projektin “Kosovo PLAYers”

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka bërë të ditur se Play International Kosovo ka hapur thirrjen për vullnetarë për projektin “Kosovo PLAYers” të financuar nga Pakoja e Ringjalljes Ekonomike në MKRS.

Ky projekt ka për qëllim fuqizimin e 40 vullnetarëve të rinj, nga të paktën 8 komuna të Kosovës, me aftësi të animacionit sportiv.

Vullnetarët do të trajnohen mbi aftësitë e animacionit për zhvillimin e lojërave bashkëpunuese dhe kolektive dhe më pas do të implementohen aktivitete në lokalitetet e tyre me rreth 700 fëmijë.

Kështu, nëse jeni 16+ vjeqar dhe jetoni në njërën nga këto komuna: Deçan, Dragash, Drenas, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Graçanica, Hani i Elezit, Istog, Junik, Kaçanik, Kamenicë, Klinë, Kllokot, Leposaviq, Lipjan, Malishevë, Mamusha, Mitrovicë, Mitrovica Veriore, Novobërda, Obiliq, Partesh, Pejë, Podujevë, Prishtinë, Prizren, Rahovec, Ranillug, Skenderaj, Suharekë, Shtërpcë, Shtime, Viti, Vushtrri, Zubin Potok dhe Zveçan ne ju ftojmë të ndiqni trajnime falas disa fazore ku ju përgatiteni për të implementuar punën tuaj vullnetare.

1.Mundësi për tu trajnuar do të keni në njërën nga dy datat: 25-27 Shkurt dhe 18-20 Mars.

2.Trajnimi zgjat tri ditë dhe është pa pagesë.

3.Transporti, akomodimi në hotel dhe ushqimi do të organizohet dhe do të mbulohet nga PLAY.

4.Pjesëmarrësit do të pranojnë një manual të metodologjisë dhe gjithashtu një qantë sportive me të gjitha mjetet e nevojshme për të zhvilluar aktivitete sportive-edukative, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.

Linku për aplikim: https://forms.office.com/r/FWNUt7u485