Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Kosovës donacion 515,970 doza të vaksinës kundër COVID-19

Sot janë pranuar 515,970 doza të vaksinës kundër COVID-19, Pfizer/BioNTech, donacion ky i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Në ceremoninë e pranimit të këtyre vaksinave, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka falënderuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe iniciativën COVAX për kontributin e tyre si dhe të gjithë atyre që kanë dhuruar dhe po vazhdojnë të dhurojnë në këtë iniciativë.

Teksa fliste për pandeminë me COVID-19, kryeministri Kurti theksoi se gati çdo vend i botës, përfshirë edhe Kosovën, është përballur me pasoja jo të lehta për jetën dhe shëndetin njerëzor. Megjithatë, shtoi ndër tjera ai, gjatë dy valëve më të fundit të virusit Corona, atyre të variantit Delta dhe të variantit Omicron, Kosova ka arritur t’i mbajë në minimum kostot njerëzore.

Suksesi i Kosovës përballë varianteve Delta dhe Omicron, ka ardhur si rezultat i një fushate tejet të suksesshme të vaksinimit në masë, deklaroi më tej kryeministri, derisa veçoi se suksesin e fushatës së vaksinimit, Kosova nuk e ka arritur pa ndihmën e aleatëve të saj.

Në fjalën e tij, kryeministri Kurti, duke kujtuar përvojat nga valët e mëparshme nga COVID-19, tha se dëshmojnë qartë se vaksinimi në masë është shumë më efikas nëse ndodh para ardhjes së një vale të re të infektimeve dhe se për t’u përgatitur, për valën e ardhshme të virusit, është e domosdoshme që të vazhdojmë të vaksinohemi sa më masivisht.

Në vitin 2021, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kishin dhënë Kosovës edhe një donacion prej 538,200 doza të vaksinave përmes iniciativës COVAX, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.

Po bëhen dy vjet që po ballafaqohemi me pandeminë COVID-19. Gati çdo vend i botës, përfshirë edhe Kosovën, është përballur me pasoja jo të lehta për jetën dhe shëndetin njerëzor. Megjithatë, gjatë dy valëve më të fundit të virusit Corona, atyre të variantit Delta dhe të variantit Omicron, Kosova ka arritur t’i mbajë në minimum kostot njerëzore. Gjatë valës së variantit Delta, kemi pasur shkallë dukshëm më të ulët të humbjeve të jetës sesa vendet e tjera të Ballkanit, përkatësisht gati 2.5 herë më të ulët, për kokë banori, se sa mesatarja e këtyre vendeve. Ndërkaq, gjatë valës së variantit Omicron, e cila nuk ka përfunduar ende, vendi ynë përsëri po arrin ta minimizojë numrin e vdekjeve prej COVID-19, i cili numër, deri më tani, qëndron pothuajse gjashtë herë më i ulët, për kokë banori, sesa mesatarja e vendeve të tjera të rajonit.

Prapa këtij suksesi qëndron një strategji anti-COVID e cila mund të quhet “vaksinë-plus”. Kjo strategji ka dy elemente kryesore. Së pari, Qeveria e Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me institucionet shëndetësore, ka treguar dijeninë shkencore dhe guximin politik për të vendosur masa efikase të mbrojtjes së shëndetit publik, siç janë, për shembull, mbajtja e maskave dhe sigurimi i distancës fizike në ambiente supershpërndarëse.

Së dyti, dhe po aq e rëndësishme, suksesi i Kosovës përballë varianteve Delta dhe Omicron, ka ardhur si rezultat i një fushate tejet të suksesshme të vaksinimit në masë. Vetëm gjatë muajve gusht dhe shtator të vitit 2021, janë administruar gjithsej 915,000 doza të vaksinës. Dhe deri më sot, 45.1% e popullatës janë vaksinuar me dy doza, duke përfshirë 62.6% të qytetarëve të grupmoshës 18 vjeç e sipër.

Suksesin e fushatës së vaksinimit, Kosova nuk e ka arritur pa ndihmën e aleatëve të saj. Në vitin 2021, vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi pranuar donacion prej 538,200 doza të vaksinave përmes iniciativës COVAX. Dhe sot, jemi mbledhur këtu së bashku për të pranuar edhe një sasi tjetër të konsiderueshme, përkatësisht 515,970 doza të tjera të vaksinës, të cilat janë po ashtu donacion i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, më lejoni të falënderoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe iniciativën COVAX, për kontributet e tyre si dhe të gjithë ata që kanë dhuruar dhe po vazhdojnë të dhurojnë në këtë iniciativë. Pandemia Covid-19 është një krizë botërore, e cila mund të adresohet në mënyrë efikase vetëm përmes bashkëpunimit të ngushtë ndërkombëtar. Dhe nuk ka asnjë fushë ku ky bashkëpunim ndërkombëtar është më i rëndësishëm, më jetik, sesa në përpjekjet për të siguruar shpërndarjen sa më të gjerë, sa më të barabartë, të vaksinave në mbarë botën. Kosova ka qenë përfituese e madhe e këtyre përpjekjeve.

Të dashur qytetarë,

Në një kohë kur rastet e reja të infektimit janë duke rënë dhe vala e variantit Omicron po tregon shenja të stabilizimit, disa mund të pyesin pse vaksinat vazhdojnë të jenë të domosdoshme. Ka disa arsye pse vazhdimi i fushatës së vaksinimit mbetet çështje urgjente për Kosovën.

Së pari, imuniteti i fituar mes popullatës tonë nga vaksinimi në masë i muajve gusht dhe shtator 2021, ka filluar gradualisht që të bjerë. Duke filluar nga 3 muaj pas marrjes së dozës së dytë, niveli i mbrojtjes kundër infektimit me variantin Omicron është dukshëm më i ulët sesa në javët e para pas vaksinimit. Dhe 5 deri në 6 muaj pas marrjes së dozës së dytë, ky nivel i mbrojtjes bie nën 10%. Në të njëjtën mënyrë, mbrojtja e dy dozave të para kundër spitalizimit dhe vdekjes prej variantit Omicron, shënon rënie të dukshme disa muaj pas marrjes së dozës së dytë. Pas 6 muajve, ky nivel i mbrojtjes bie në vetëm 50–60%. Një rënie e tillë e imunitetit mund të krijojë kushtet për një valë të re të infektimeve. Prandaj, është tejet e rëndësishme që qytetarët të vazhdojnë të vaksinohen sa më masivisht, si dhe të marrin dozën e tretë përforcuese porsa të kalojnë 3 muaj pas marrjes së dozës së dytë. Vetëm në këtë mënyrë mund të sigurojmë mbrojtje maksimale për vetveten dhe më të dashurit tanë, si dhe të vazhdojmë të shmangim nivele të larta të infektimeve, spitalizimeve dhe humbjeve të jetës në nivel vendi.

Së dyti, lirimi i mëtejshëm i masave kufizuese varet drejtpërsëdrejti nga rritja e nivelit të vaksinimit në vend. Si kryeministër i Republikës së Kosovës, jam gjithnjë i vetëdijshëm për vështirësitë e shkaktuara nga masat kufizuese në jetën e qytetarëve, sidomos në rrafshin ekonomik. Mirëpo, në mënyrë që të kemi mundësi që të ndjekim shembullin e vendeve të tjera që janë duke i larguar masat e tyre kufizuese, ne duhet më së pari që të arrijmë nivelin e tyre të vaksinimit në raport me popullsinë. Me fjalë të tjera, në mënyrë që të kalojmë nga një strategji “vaksinë-plus” në një strategji “vetëm-vaksina”, qytetarët e Republikës duhet sa më gjerësisht të marrin dy dozat e para, si dhe të vaksinohen me dozën e tretë përforcuese posa të kalojë koha e pritjes tremujore.

Së fundmi, vaksinat vazhdojnë të jenë jetike sepse e vetmja gjë e parashikueshme lidhur me virusin Corona, është pikërisht paparashikueshmëria e tij. Pavarësisht nga shpresa e të gjithë neve që vala Omicron do të jetë e fundit në fazën pandemike të COVID-19, nuk kemi asnjë garanci që kjo shpresë doemos do të bëhet realitet. Varianti i radhës i virusit Corona mund të jetë jo vetëm më ngjitës, por edhe më vdekjeprurës sesa variantet paraardhëse. Nuk e dimë dhe nuk kemi se si ta dimë këtë gjë tani. Përvoja jonë nga valë të mëparshme dëshmojnë qartë, se vaksinimi në masë është shumë më efikas nëse ndodh para ardhjes së një vale të re të infektimeve dhe jo pasi të nisë ajo valë. Për t’u përgatitur, pra, për valën e ardhshme të virusit, është e domosdoshme që të vazhdojmë të vaksinohemi sa më masivisht. Donacioni i sotëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes iniciativës COVAX, e bën të mundur vazhdimin e kësaj fushate. Dhe për këtë, jemi përjetësisht mirënjohës.