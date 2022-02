Sveçla: Nënshkruhet marrëveshja me EUROPOL që definon procedurat e shkëmbimit dhe mbrojtjes së informacioneve

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka njoftuar se është nënshkruar marrëveshja e tretë me EUROPOL që definon procedurat e shkëmbimit dhe mbrojtjes së informacioneve.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka thënë se kjo marrëveshje do të thellojë bashkëpunimin tonë me EUROPOL he synimet tona të përbashkëta për sundim të ligjit.