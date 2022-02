Inaugurohet renovimi i hapësirave të përbashkëta të fakulteteve teknike në Universitetin e Prishtinës

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Kompjuterike, si dhe Fakulteti i Ndërtimtarisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, me rastin e shënimit të 52-vjetorit të themelimit të UP-së, inauguruan renovimin e hapësirës së përbashkët.

Rektori i UP-së, prof. dr. Naser Sahiti, tha se përurimi i këtyre hapësirave të përbashkëta në fakultetet teknike dëshmon bashkëpunimin e mirë që këto fakultete e kanë traditë që nga themelimi.

“Kam kënaqësinë që sot, në kuadër të shënimit simbolik të përvjetorit të 52-të të UP-së, të përuroj hapësirat e renovuara të Fakultetit Teknik, në të cilin operojnë tri fakultete. Me këtë renovim jam i bindur që do të përmirësohen dukshëm kushtet e studimit për të rinjtë e këtyre fakulteteve, si dhe do të ketë hapësirë më moderne për të kaluar kohën”, ka thënë Sahiti.